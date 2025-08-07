לפרטים ורישום - לחצו כאן

אודיה שטריקמן, שהנחתה אירוע "ספיד דייט" בכנס 'עת לאהוב', חושבת שמדובר בכלי משמעותי שיכול לייצר בסיס להיכרות בין זוגות.

"זה פורמט חשוב שנותן לאנשים הזדמנות לדבר ולשוחח אחד עם השני, להכיר היכרות פנים אל פנים והרעיון לאפשר מרחב פתוח להיכרות אישית וזה כיף לראות אנשים מכירים, מחייכים, נפתחים לעולמות חדשים כשהם נמצאים בשלבים שונים בחיים שלהם", מסבירה שטריקמן.

לשאלה האם חמש דקות מספיקות להיכרות של ממש היא משיבה: "לכאורה זה קצר מדי - אבל מדובר נטו ברושם ראשוני - שנותן לאנשים את התחושה וההרגשה. יש לנו הפסקות ארוכות שאפשר לדבר בה ולהמשיך. זה מקצר תהליכים, אפשר לשים עין על מישהו או מישהי שבא לי לדבר איתו, ואחר כך אפשר להעמיק את ההיכרות".

"הכי כיף לראות זוגות שיושבים לדבר בהמשך, מעמיקים את ההיכרות, וזה פורמט מעולה. אולי הוא קצת מאיים בהתחלה, אבל ברגע שנכנסים אליו, הוא נותן פתח לקשר. אנשים יצאו מכאן עם חיוכים והלוואי שיצאו מכאן רק בשורות טובות", היא מסכמת.

