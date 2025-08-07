מערכת הכשרות משולש K אל מחלקת הונאת הכשרות ברבנות הראשית לישראל, והתריעה מפני שיווק מוצרי גבינה הנושאים הצגה שקרית של כשרות מטעמם.

במכתב ציינה המערכת כי המוצרים המיובאים על ידי חברת "מן האדמה" אינם עומדים תחת כשרותה וכי מדובר בזיוף גמור. "מעולם לא הנפקנו תעודות כשרות ליבואן זה ולא הכשרנו עבורו מוצרים אלו ומבחינתנו המוצרים אינם כשרים ואין לנו כל אחריות לגביהם", נכתב.

בין המוצרים שצוינו בהודעה: גבינת גאודה עיזים הולנדית, גבינת שברנו עיזים פרמייר, גבינה בסגנון אמנטל, גבינת צ'דר לבן, גבינת גרנה פדנו, גבינות גאודה כמון ופסטו וגבינת ווחן גרנד רזרב.