ארגון הטרור חמאס פרסם קריאה להסלמת פעולות המחאה הבינלאומיות נגד ישראל, במסגרת מאמציו להפעיל לחץ בין־לאומי להפסקת הלחימה ברצועת עזה.

בהודעה שפורסמה, קרא חמאס לציבור המוסלמי ברחבי העולם ולמה שכינה "אנשים חופשיים" להגביר את קצב ההפגנות בסוף השבוע הקרוב. לדבריו, יש לפעול נגד מה שכינה "מלחמת ההשמדה וההרעבה שמנהלת ישראל בעזה", ולפעול ליצירת לחץ גלובלי להפסקתה.

חמאס הביע הערכה כלפי תנועות המחאה הפועלות בזירה הבינלאומית נגד ישראל, והאשים את ישראל בהפעלת "טרור ציוני־נאצי", כהגדרתו, נגד אזרחים חפים מפשע.

עוד קרא חמאס למארגני המחאות למקד את פעילותם מול שגרירויות ישראל וארצות הברית ברחבי העולם, כדי להפעיל לחץ מדיני לפתיחת מעברי הגבול להכנסת סיוע הומניטרי מיידי לרצועה.

בהודעתו, הבהיר הארגון כי הוא רואה בדעת הקהל העולמית "כוח מכפיל" שיכול להביא ללחץ מדיני ממשי על ישראל לצורך הפסקת הלחימה וקבלת תנאיו להפסקת אש.

מאז מתקפת הטרור שביצע חמאס ב-7 באוקטובר 2023, נרשמה היענות בקרב קבוצות שונות ברחבי העולם לקריאותיו לקיים הפגנות והפגנות־נגד ישראל.