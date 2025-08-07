מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס פרסם הודעה לפיה חשף מקרה של גיוס אישה פלסטינית על ידי גורמי מודיעין ישראליים, שפעלה לטענתו במסווה של קבצנית.

בהודעה נמסר כי מדובר בצעירה בת 31, אשר נהגה לפקוד מרכזי סיוע של ארצות הברית ברצועת עזה לצורך קבלת מזון. לפי טענת חמאס, גיוסה בוצע תוך ניצול מצוקתה האישית.

לפי הגרסה שמסר חמאס, אותה אישה נשלחה למשימות איסוף מודיעין, ואחת מהן הובילה לתקיפה ממוקדת שביצע צה"ל לעבר אוהל שבו שהו חשודים בפעילות טרור.

עוד נטען כי פעולתה נחשפה לאחר שתושב מקומי התריע על התנהגות חריגה של אישה שניסתה להיכנס לבתי תושבים ולאוהלים בטענה כי היא זקוקה לסיוע.

הפרסום של חמאס נעשה כחלק ממסע תעמולה פנימי שנועד, בין היתר, להרתיע את הציבור מלהגיע למרכזי הסיוע של ארצות הברית. נכון לעכשיו, אין כל אישור או אימות ממקור עצמאי למידע שפורסם.