ריקודים בבקום צילום: באדיבות המצלם

מאות תלמידי ישיבות הסדר הגיעו אתמול (רביעי) ללשכת הגיוס בתל השומר, שם החלו את שירותם הצבאי כלוחמים במסגרת מסלול הלחימה בישיבות ההסדר.

המתגייסים שרו ורקדו באווירה שהעידה על שילוב של שליחות ואמונה. הגיוס התקיים בבקו"ם בתל השומר, והשתתפו בו מאות צעירים מהציבור הדתי-לאומי.

בין הישיבות שמהן הגיעו המתגייסים ניתן למנות את ישיבת ניר, ישיבת טפחות, ישיבת הר עציון, ישיבת אורות שאול - אשר תלמידיהן שובצו ברובם בחטיבת כפיר. תלמידי ישיבת אבינועם מהיישוב אביתר וישיבת אלון מורה שובצו במסגרת שירותם בחטיבת הנח"ל.

לדברי אחד המתגייסים, "זו זכות גדולה להתחיל את השירות שלנו עם כל החברים, מתוך תורה ועם רוח של שליחות. אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את הדבר הנכון".