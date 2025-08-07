התובעים הפדרליים בארצות הברית הודיעו הלילה (חמישי) כי הוגש כתב אישום נגד אליאס רודריגז בגין רצח ירון לישינסקי ושרה מילגרם, עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון הבירה, בפיגוע ירי שאירע בחודש מאי האחרון .

כתב האישום כולל תשעה סעיפים, בהם רצח מדרגה ראשונה.

אם יורשע בכל הסעיפים, חלקם נושאים עונש מוות. הרשויות טוענות כי רודריגז פעל ממניע אידיאולוגי ברור.

על פי תצהיר ה-FBI שהוגש בחודש מאי, רודריגז ירה לפחות 21 קליעים לעבר ארבעה בני אדם מחוץ למוזיאון היהודי בעיר. לאחר מכן, ניגש ללישינסקי ולמילגרם, וירה שוב לעבר גבה של מילגרם בעוד היא ניסתה לזחול ולהימלט מהזירה, כדי לוודא הריגה.

עוד נמסר בתצהיר כי רודריגז תכנן את הפיגוע מראש. יממה לפני האירוע הוא טס משיקגו לוושינגטון כשברשותו רובה, ובאותו היום רכש כרטיסים למוזיאון היהודי.

במהלך מעצרו, פנה רודריגז אל השוטרים והודה בביצוע הרצח, תוך שהצהיר כי אינו חמוש. לדבריו, "עשיתי את זה למען פלסטין, למען עזה", ובהמשך קרא: "שחררו את פלסטין". על פי כתב האישום, הוא נשא עמו צעיף אדום שאחד העדים זיהה ככאפייה.