נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הורה למתן את הביקורת על ישראל ועל מספר מדינות נוספות בדוח השנתי על מצב זכויות האדם בעולם, כך מדווח העיתון ה"וושינגטון פוסט".

על פי הדיווח, טיוטות אחרונות של דוח זכויות האדם שאותו מוציא משרד החוץ האמריקני מדי שנה לגבי כל מדינה בעולם, כוללות ביקורת מופחתת ביחס לעבר כלפי שלוש מדינות לפחות שהנשיא האמריקני רואה בהן מדינות מפתח: ישראל, אל סלבדור ורוסיה.

עוד דווח כי טיוטת הדוח על ישראל כוללת רק 25 עמודים, זאת לעומת 100 עמודים בשנה שעברה, והוצאו ממנה התייחסויות למשפט ראש הממשלה בנימין נתניהו, לניסיון הממשלה לשנות את מערכת המשפט, ולמעקב והגבלות תנועה כלפי פלסטינים.

משרד החוץ האמריקני מפיק דוח מפורט על מצב זכויות האדם בכל מדינה כבר 50 שנה, בהתאם להחלטה של הקונגרס.

הדוחות מתבססים לרוב על ארגוני זכויות אדם מקומיים, ונחשבים למסמך המקיף ביותר והמוסמך ביותר על מצב זכויות האדם בעולם.