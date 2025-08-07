1. חשבתם שהסיסמה האנטי יהודית הכוזבת 'נמות ולא נתגייס', המנוגדת לתורת ישראל ולהלכה המסורה בידינו מאז משה רבינו ועד החזון איש, היא תחתית השפל המוסרי, ההלכתי והיהודי, שאליו הידרדרו סרבני הגיוס?

אז טעיתם. המידרון החלקלק הזה של התחמקות ממצוות מדאורייתא ומדרבנן, כמו הליכה לפי הנחיותיו של מצפן מקולקל המצביע דרומה, הוביל לתהום שפלה יותר של 'נחלל שבת ולא נתגייס'. אם סיסמתם החלולה 'נמות ולא נתגייס', היתה בעיקרה במישור ההשקופע, (שהרי מי באמת יילך למות כדי להיחלץ מגיוס?), הופכת עכשיו השתמטותם למעשה הרבה יותר אנטי הלכתי: 'נחלל שבת ולא נתגייס'. נקעקע את קדושת השבת שמדאורייתא, לטובת גחמה כיתתית בלתי הלכתית שלא להתגייס. געוואלד!

2. לא מאמינים? כך בדיוק פסק רב בישראל, במשאו בכינוס כנגד 'גזירת הגיוס': מותר לחלל שבת, כי בגיוס טמונה סכנת פיקוח נפש. הרי אפשר למות במלחמה, כשמגינים על עם ישראל.

איך מסתדרים הדברים עם העובדה שמדובר רק בחשש עתידי ולא מיידי? ורק בספק ספיקא של פיקו"נ? אבל מה נעשה וכבר נפסקה הלכה, בכנס פומבי של רבנים ופוסקים ידועים. איש לא מחה. ומדשתקו רבנן, שמע מינה דניחא להם. האם מעכשיו זהו המיין סטרים החרדי?

3. כך שאם תראו חרדי במיטב מחלצות השבת רומס ברכב את קדושת יום השבת, תבינו שהוא בעצם מקיים 'מצווה'. אבל מי יתקע לידינו ש'מצווה' מומצאת זו לא תוביל למדרון חלקלק של מתן היתר, אולי, לשאר עבירות שבתורה לשם הצלה מ'גזירת הגיוס', ירחם השם ורחמנא ליצלן?

עד היכן הגיעה ההידרדרות! אפילו כשהתגייסו יהודים לצבא הצאר הם לא זכו להיתרים מחודשים שכאלה. החפץ חיים ועוד רבני זמנו הינחו את המתגייסים כיצד להתגייס וכיצד לנהוג בשעת הדחק בצבא הנוכרי, ואף כתבו ספרים על כך, אבל לא התירו לחלל שבת כדי להימלט מגיוס לצבא הצאר. אבל כשמדובר בגיוס לצבא היהודים, ממשיך דרכם של יהושע בן נון ודבורה הנביאה ודוד המלך, שמציל את אחינו בני ישראל מיד צר, הופך חילול השבת למצווה. עולם הפוך.

4. קשה להאמין שרב חרדי התיר חילול שבת כופרני שכזה. אבל זו עובדה, שעליה דיווח חזקי שטרן באתר 'כיכר השבת': 'פסק הלכה מטלטל: מותר לחלל שבת, כדי לא להתגייס לצבא'.

ומה הנימוק ההלכתי שבפי הרב המתיר (שמפני כבודו לא נזכיר בשמו, אבל הנה ספוילר: מדובר באחד מן היושבים ראשונה במלכות הפסיקה החרדית בדורנו, שגם סרוגים לא מעטים, ואפילו רופאים סרוגים, משחרים למוצא פיו ההלכתי)? לא תאמינו! הנימוק הוא עצם החשש, שהגיוס מהווה פיקוח נפש. כלומר, אם יגוייס הבחור, הוא עלול להישלח לאחר הכשרתו לאזורי לחימה ולקפח שם את חייו, חלילה, במערכה הקיומית על ביטחון העם היושב בציון - והנה לך חשש פיקו"נ. כך מנומקים ההתחמקות ממלחמת מצווה וההיתר חילול שבת מדאורייתא. שומו שמיים.

5. הנה פנינים מהדיווח בכיכר השבת: "באופן נדיר ומיוחד, הופיע במעמד הפוסק הגאון רבי XX, חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', ובמשא חוצב להבות העביר את דעת התורה הטהורה, בענין חומרת ההליכה לצבא: שמעתי הלכה מפי מורי ורבי הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, הלכה נוראה... הוא אמר לי ככה: תשמע, יש כיום גזירה שצריכים להתייצב לצבא, ואנחנו יודעים שזה מאד לא ראוי, וההלכה היא שאם אי אפשר להסתדר עם הצבא, אז יש מצווה... לחלל שבת ולברוח מן הארץ!.. אדם שמאלצים אותו ללכת לצבא, ויש חשש שירד מהדרך, אני מצווה עליו שיחלל שבת. ...מדוע? כי זה פיקוח נפש!

"הזדעזעתי לשמוע את הדברים הנוראים האלה. סיפרתי גם ל... שיש פסק הלכה למעשה, לקחת מכונית בשבת ולברוח מן הארץ. עוד לא שמעתי כדבר הזה. הדברים מזעזעים".

בקיצור, יצא המרצע מן השק? - לא תורה מגנא ומצלא, לא פטור לשבט לוי, לא חשש לחילון ולא כל תירוץ אחר, מבין שלל הקישקושים החלולים. הסיבה היחידה היא שהם מפחדים שמא המתגייס יצטרף רח"ל לאותם 900 קדושי עליון שמסרו נפשם על קידוש השם להצלת ישראל, ומקומם כעת אצל כיסא הכבוד עצמו.

6. לא פלא שההיתר המוזר הזה, שנשען על נימוק אנטי הלכתי, חולל הדים בקרב עם מקדשי שביעי.

כך למשל תגובתו של רב סרוג אחד (שלשם האיזון גם בשמו לא ננקוב): "השבוע הורה הרב XX, מחשובי הרבנים החרדים הליטאיים, שמותר לחלל שבת באיסורי דאורייתא כדי להתחמק מגיוס לצבא. הנימוק, אגב, מדהים ומשעשע - גיוס לצבא הוא 'פיקוח נפש'? שימו לב, לא 'שמד' ו'גזירה' וכל ההבלים שכבר התרגלנו לשמוע, אלא פשוט כי זו סכנת חיים. הוא מציע לחלל שבת... כדי שלא יקרה למתגייס מה שקרה ל-900 החיילים והחיילות שנפלו כאן מאז פרוץ המלחמה. ... זהו בית מדרש שבו מתירים איסורי סקילה וכרת כדי להשתמט מהצבא.

"...אני מניח שהרב XX לא עוקב אחריי, ולא אליו אני מייעד דבריי. אלא אל רבים וטובים מחבריי הדתיים והמסורתיים, שגם אחרי הדברים הנוראים הללו, ממשיכים להתבטל בפני ה'גדולים' של בית המדרש הזה. שמסתנוורים מהגינונים והייחוס, ובמקום להוקיע אמירה מחרידה שהיא הוראה של זקן ממרא, שעוקר את עיקרי התורה ויסודות אמונתנו, ממשיכים להתרפס ל'תורה' המפוארת של בית המדרש הנבוב הזה.

"את הפוליטיקאים החרדים עוד מעזים לבקר אצלנו, אבל נוכח ה'תורה' והרבנים החרדים, יש עדיין איזו כפיפות גדולה בקרב המיינסטרים של הציונות הדתית. אולי זה הזקן והמגבעת. אולי זה ריבוי ראשי התיבות לפני השם ואחריו. אבל רבנים חרדים מהסוג הזה זוכים אצלנו לשפע כבוד והערכה: קמים בפניהם ומכנים אותם בתארים מופלגים. אף אחד לא מפקפק בגדולתם. אף אחד לא אומר עליהם 'זה לא באמת רב'. אף אחד לא מעיר על הזקן שיש או אין להם, או מכנה אותם רפורמים, כמו שאוהבים לעשות אצלנו למי שמעז לפרסם איזו קולא בהלכות נידה, בסוגיית מקומן של נשים בבית הכנסת או בדיני כשרות בחו"ל".

7. 'תורתם' של לומדי ה'תורה' על פי הרב XX: "'תורה' הפוכה, כמו מצפן שמראה את הדרום, שמצווה על חילול שבת, אבל אוסרת להתגייס למלחמת מצווה".