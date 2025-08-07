הריסת המבנה במזרח גוש עציון צילום: באדיבות רגבים

יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי הרסה אתמול (רביעי) בניין בן ארבע קומות שנבנה באופן לא חוקי על ידי ערבים מהכפר חוג'ילה הסמוך, בצמוד לכביש 398 המחבר בין מזרח גוש עציון לירושלים. זאת לאחר מספר פניות של תנועת רגבים ומועצת גוש עציון נגד בניין זה ומבנים נוספים בסביבתו.

הבניין שנהרס ועוד שלושה סמוכים לו, ממוקמים בשטח B הנמצא אמנם בשליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית, אך בשליטה ביטחונית של צה"ל, אשר בסמכותו למנוע כל בניה המהווה איום בטחוני.

לטענת רגבים, לאורך השנים נעשה שימוש מזערי בסמכות זו ושטחי B למעשה מופקרים לחלוטין ורוויים בבניה חסרת תכנון המייצרת רצפי התיישבות בין כפרים ונצמדת לצירי תנועה מרכזיים בכל מרחבי יהודה ושומרון.

הכפר חוג'ילה במזרח גוש עציון, מהווה למעשה חלק מרצף הכפרים עובידייה, ראס סניסיל ובית סאחור ומתפתח בשנים האחרונות באופן מאסיבי לכיוון הכביש ומאיים על בטחון משתמשי הדרך. כך, מעבר לסכנה הביטחונית הממשית הנשקפת מהמבנים לעבר משתמשי הדרך, המיקום האסטרגי של הבניינים המחברים בין גוש בית סאחור (מערבית לציר ליברמן), לבין גוש עובידייה (מזרחית לציר ליברמן), מאיימים על עצם קיומו ועתידים לחסום את הכביש ע"י חיבור בלתי ניתן לניתוק בין שני הצדדים.

הריסה זו, אומרים ברגבים, מצטרפת להריסת וילה לפני כשנה וגן ארועים לפני כחודשיים, שניהם באזור זה, מהלכים קריטיים לבלימת מרוץ הבניה הערבית המאסיבי שכל מי שנוסע בכביש עד לו.

מנש שמואלי, רכז יו"ש בתנועת רגבים ציין כי "הריסה של בניין משמעותי זה היא מבורכת בהחלט ומעידה על שינוי ביחס הרשויות למערכה על הקרקע ושמה לראשונה את סוגיית הפקרת שטחי B על השולחן. חייבים להבין, במלחמה על הקרקע לכל רעף יש יעד ולכל בלוק יש כתובת, הבניה הערבית גם בשטחי B איננה אקראית אלא אסטרטגית ומתוכננת, כל הדרך להקמת מדינה פלסטינית."