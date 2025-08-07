הכותרת הראשית בעמוד השער של העיתון החרדי 'יתד נאמן' הבוקר (חמישי) נושאת את המילה הבודדת: "מלחמה". זאת, ברקע צעדים שלטענת העיתון ננקטו על ידי רשויות הצבא והאכיפה כלפי תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס.

בידיעה המרכזית דווח כי כוחות שיטור ואכיפה צבאיים ביצעו פשיטות ליליות על בתי תלמידי ישיבות, ובמהלכן נעצרו שני אחים, תלמידי ישיבה, בביתם שבתל אביב. על פי הדיווח, מעצרם הוארך אמש בבית דין צבאי.

העיתון מאשים את היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב־מיארה, בהובלת "מערכה דרקונית במספר חזיתות בו זמנית" - לטענתו, בניסיון ליצור התנגשות "בלתי הפיכה" בין רשויות המדינה לבין הציבור החרדי. עוד נכתב כי צעדים אלו מהווים "חציית קו אדום בהתנכלות חמורה לעולם התורה", וכי הם עלולים "לפגוע אנושות בלגיטימציה של מדינת ישראל לשמש כמייצגת את העם היהודי".

במאמר מערכת שהתפרסם בעמודי הפנים, נכתב בלשון חריפה: "קברניטי המדינה הישראלית החליטו להכניס את ראשם לתוך הגיליוטינה... תופי המלחמה כבר הולמים ברקות... העולם היהודי מתלכד עכשיו להילחם על נשמת אפו".

בהמשך המאמר נכתב: "כשמדובר בתורה - התוצאה כבר הוכרעה: ניצחנו. השאלה רק מה יקרה בדרך ומה יהיה המחיר שהמתנכלים ישלמו. עכשיו זו כבר לא בקשה ותחנון, אלא אזהרה והתרעה: 'אל תגעו במשיחי, ובנביאי אל תרעו'".