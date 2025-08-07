האלוף במילואים יפתח רון-טל קובע בראיון לעקיבא נוביק ורינה מצליח כי הכרעת חמאס מחייבת כיבוש רצועת עזה, ומדגיש כי מדובר במהלך שייארך כמה חודשים בלבד, ולא שנתיים.

לדבריו, יש לכתר את הרצועה כשלב בדרך להכרעה, והוסיף: "פשיטה היא מהלך טקטי, אבל כך לא מנצחים מלחמה".

רון-טל דחה את "ערימות הפרשנויות בעיתונים", כלשונו, והתייחס לשאלה מדוע הכיבוש לא התבצע עד כה: "תחת הפאניקה והבהלה של השבעה באוקטובר הייתה תכנית לא טובה, שלא אפשרה להגיע למטרה שהוגדרה - הכרעת חמאס".

רון טל מדגיש כי אין כל עיסקה רציונלית עם הארגון הרצחני, "אנחנו עושים משא ומתן עם עצמינו, חמאס לא מוכן לעסקה, זה טוב לתיאוריה", אמר ופירט את דרישות החמאס שמוסתרות מהציבור הישראלית.

לדבריו חמאס דורש בתמורה לשחרור מספר חטופים, סיום המלחמה באופן מוחלט עם ערבויות בינלאומית לא רק של ארה"ב ומועצת הביטחון, נסיגה מוחלטת ללא פרימטר וחזרה לקווי שישה באוקטובר, עזה פתוחה ללא מעברים וגבולות, שחרור מחבלים רוצחים כולל רוצחי הנוח'בה, חמאס נשאר בשלטון ושחרור חטופים שיהיה תלוי רק בקצב השיקום המלא של הרצועה, "אין אזרח ישראלי שיכול להסכים לדבר כזה".