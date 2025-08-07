הכתב הצבאי של אתר Ynet ועיתון ידיעות אחרונות יואב זיתון מותח ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה והנהגת המלחמה ברצועת עזה, תוך שהוא מתאר את התנהלות הדרג המדיני כ"פחדנית" וחסרת כיוון אסטרטגי.

לדבריו, כבר כמעט שנתיים נשלחים חיילים "לאותן סמטאות ומנהרות", מבלי שנקבעה תכלית ברורה לפעולה. "לא ממשל צבאי, לא התנחלויות, לא רשות פלסטינית, לא שלטון ערבי-אזורי-אמריקאי זמני", כתב.

עוד טען כי שרים בכירים עוסקים בהטחת האשמות כלפי הרמטכ"ל ובחיזוק חמאס, במקום להוביל להכרעה: "שרים קטנטנים שיודעים רק לחזק את חמאס, לדרוך במקום ולטנף על עוד רמטכ"ל. להאשים את צה"ל בעוד כישלון בהשגת מטרה שכלל לא נקבעה".

"סמוטריץ'-נתניהו בורחים מהכרעה, ועוד חיילים יהרגו בקרוב בעזה, בעוד תמרון מעגלי שייכנס עמוק ל־2026", כתב זיתון.

לצד הביקורת על היעדר כיוון אסטרטגי, הכתב מדגיש כי תסכול הרמטכ"ל אינו נובע רק מהאבידות הצפויות בקרב חיילים או החטופים שטרם שוחררו, אלא מהמציאות המבצעית עצמה, המוגדרת על ידו כתקועה: "הכי נוח לשרים להסיט את הקשב לכיתור או ביתור או כיבוש... ולמכור את ספין 'המטרה: כיבוש עזה', למרות שמדובר באמצעי - לא מטרה".