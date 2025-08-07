לפני שנה בדיוק נרצח יהונתן דויטש הי"ד בפיגוע ירי בצומת מחולה שבבקעת הירדן. דויטש, בוגר סניף בני עקיבא בית שאן, הותיר אחריו משפחה, חברים וארוסה - אשר ממשיכים לשאת את זכרו בלב.

לציון שנה להירצחו, החליטו חבריו לסניף להפיק קליפ מוזיקלי מרגש לזכרו, המבוסס על שירי ארץ ישראל. לצילומי הקליפ הוזמנו בני משפחתו, חבריו הקרובים וארוסתו אמונה, אשר ליוו אותו לאורך דרכו.

בפוסט שפרסמו חברי הסניף נכתב: "יהונתן, בוגר סניף בני עקיבא בית שאן, הולך איתנו, חי איתנו, ומאיר לנו. זכינו כסניף, משפחה וחברים, לצעוד בדרכו, לאורו ובנקודות שהן חלק מסיפור חייו".

עוד הוסיפו: "נזכה יחד להמשיך ולהגשים בעוז, בעוצמה, באהבה ובאמונה".