יהודה שלזינגר נגד רביב דרוקר ערוץ 14

העיתונאי יהודה שלזינגר תקף אמש (רביעי) בתוכניתו 'סטורי לילה' בערוץ 14 את העיתונאי רביב דרוקר מחדשות 13 בשל דברים שאמר נגד ראש השב"כ המיועד דוד זיני.

"הנה הידיעה שלא תפיל אתכם מהכיסא - רביב דרוקר שקרן", פתח שלזינגר את דבריו והשמיע דברים שאמר דרוקר השבוע נגד זיני.

"דוד זיני אמור להתמנות לראש השב"כ. מכל ההחלטות של הממשלה הזאת, זו המפחידה מכולן", אמר דרוקר בשידור. "קצין מצוין אומרים מי ששירתו איתו - ישר והגון, אבל הוא לא מבין כלום בשב"כ, ועוד יותר מטריד, מחזיק בעמדות מפחידות. זיני מסויג מאוד משירות נשים, בעבר לא הסכים שפקידות ישרתו בלשכתו".

שלזינגר הגיב: "זה שקר, פשוט שקר", וציין עדות שפרסם ינון מגל מחיילת ששירתה כרל"שית של זיני יחד עם עוד פקידות. "אני עשיתי היום ברור נוסף, ובשנה האחרונה בלשכתו של זיני שירתה מזכירה", אמר שלזינגר והוסיף: "בקיצור, שקר מוחלט".

הוא המשיך ותקף: "דרוקר הוא רק חלק מהסיפור. הסיפור הוא הרדיפה המופרעת אחרי זיני משתי סיבות - הכיפה שעל ראשו, ומי שמינה אותו. בשבועות האחרונים האשימו אותו שהוא משיחי, הזוי, קיצוני. כתבו שאשתו 'אוכלת מוות', ושאר השמצות גידופים וקללות".

"לזיני יש את כל הנתונים להפוך לאיש מוערך", המשיך שלזינגר ופירט: "הוא צמח בגולני, היה מפקד באגוז, קטע לימודים כדי להילחם ב'חומת מגן', יצא מהבית בשבעה באוקטובר, נלחם עם הכוחות בשטח, וחיסל חוליות מחבלים בקיבוץ מפלסים. תוסיפו לזה את העובדה שהוא ממקימי החטיבה החרדית החשמונאים, ושקיצונים רדפו אחריו בבני ברק, ותבינו שהוא היה אמור לקבל את אהדת השמאל די בקלות".

"אבל זיני, לרוע מזלו, חובש כיפה וגם מונה על ידי נתניהו, וזה הדבר היחיד שמשנה להם", אמר. "צריך לומר שהמינוי של זיני הוא לא רק ראוי, הוא גם אמירה שחיכינו לה כל כך הרבה שנים - לא סופרים את הדרוקרים, לא נכנעים לייעוץ המשפטי, לא מקשיבים לצווחני עיתון דיבת הארץ וחבורתם. זמן לעשות את הדבר הנכון, בזמן הנכון, עם האיש הנכון".