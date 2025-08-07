מאמר נוקב פורסם הבוקר (חמישי) בעיתון החרדי 'המבשר' נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בו קורא הכותב לעצור את המבצע הצבאי הבא בעזה בשל מעצר עריקים חרדים.

המאמר, שפורסם ערב ישיבת קבינט גורלית בנושא כיבוש כללי אפשרי של עזה, טוען כי אין למדינה מנדט רוחני לצאת למלחמה כל עוד היא "רודפת את לומדי התורה".

"בעוד ישיבת הקבינט מתכנסת, בעוד מתכוננים למהלך צבאי רחב היקף ורגיש כל-כך, מתרחשת במקביל מציאות חמורה: רדיפה ממוסדת נגד לומדי התורה", טוען הכותב א' למל.

בהתייחס למעצרי בחורי הישיבות, נכתב: "באישון ליל פושטים כוחות החוק על בתיהם של תלמידי ישיבות, נעצרים בחורים על כך שהם יושבים ולומדים, מתנהלים מעקבים, מאגרי מידע, איומים, סנקציות, וכל זה באותה מדינה שאמורה עכשיו לבקש רחמי שמים".

הכותב תוהה: "האם באמת יש מנדט לצאת למבצע צבאי רחב היקף, עם כל הסיכונים שהוא נושא, כאשר באותה נשימה פוגעים במגיניו הרוחניים של עם ישראל? הרי זה כמו שראש הממשלה, בישיבת הקבינט הערב ביד אחד, יאשר את המבצע, וביד השניה יחתום על הוראה שלא לחלק קסדות לחיילים".

בדבריו הוא ציטט את ראש הממשלה עצמו: "גם ראש הממשלה עצמו הודה בכך רק לאחרונה, במלחמה מול איראן: 'הסיעה הכי חשובה - הוא סייעתא דשמיא'".

"במצב הזה אסור לצאת למבצע. לא בגלל שאין אויב. אלא כי אין זכות. ואין הגנה בלי זכות".

המאמר נחתם בפנייה ישירה לראש הממשלה: "ולכן, אדוני ראש הממשלה, לא כצעקה אלא כתחינה: עצור. אין לך מנדט. לא בגלל השמאל. לא בגלל הצבא. לא בגלל העולם... אבל אם אתה מאמין - כמו שאתה אומר - בסייעתא דשמיא, אם אתה יודע שאין ניצחון בלי זכויות. אז עכשיו רגע לפני, זה הזמן לעצור".