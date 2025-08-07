אנשי 'הפלג הירושלמי' צפויים לקיים הערב מחאת ענק בירושלים בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבה.

הוועדה 'להצלת עולם התורה' של 'הפלג הירושלמי' הוציאה הודעה חריפה בה נכתב: "עקב עליית המדרגה החמורה בגזירת השמד והמשך התנכלותם של שלטונות הרשע ללומדי התורה בארץ ישראל, ומעצרו הנפשע של תלמיד ישיבת 'מאורות התורה' בעוון לימוד תורה".

המעצר של האחים ממשפחת יצחקוב, תלמידי ישיבת מאורות התורה בטלז סטון, התרחש באישון ליל ביום שני ויצר סערה ברחוב החרדי.

מהפלג הירושלמי נמסר כי "היום כל אחד מבין כי אנו במערכה גורלית על נשמת אפה של היהדות החרדית כולה. חובה על כל יהודי לצאת ולמחות על הביזוי הנורא של לומדי התורה".

בנוסף, מתוכננת מחאה נוספת בצומת בר אילן בהנהגת רבנים ספרדיים במסגרת מה שכונה "מחאה אדירה בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל".

העיתונות החרדית הקדישה הבוקר כותרות דרמטיות לאירוע, עם כותרות כמו "מלחמה" ו"מלחמה לה'" המבטאות את הסערה במגזר בעקבות מעצר בחורי הישיבות.