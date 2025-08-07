חברת NewMed Energy חתמה על הסכם ייצוא גז טבעי רחב היקף עם מצרים, הכולל אספקת גז בהיקף של כ־130 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים), עד לשנת 2040. שווי ההסכם מוערך בעד 35 מיליארד דולר, והוא צפוי להתבצע בשני שלבים.

בשלב הראשון, שיחל כבר במהלך השנה הקרובה, תסופק למצרים כמות של כ-20 BCM גז טבעי. עם השלמת פרויקט הרחבת אסדת לווייתן, יחל שלב נוסף שיכלול אספקת עד 110 BCM נוספים.

ההסכם החדש מהווה הרחבה להסכם ייצוא קודם בין המדינות, שנחתם בשנת 2019, וכלל היקף של כ-60 BCM.

העסקה צפויה לתרום להרחבת מתקן ההנזלה במצרים ולחיזוק יכולות ההולכה של גז טבעי מישראל, תוך יצירת תשתית ארוכת טווח עד שנת 2064.

על פי הדיווחים המעודכנים של פרויקט לווייתן, מאגר הגז הנוכחי כולל כ-600 BCM גז טבעי, דבר המאפשר אספקה בהיקפים נרחבים.

מנכ"ל NewMed Energy, יוסי אבו, מסר: "העסקה שחתמנו היום משנה את כללי המשחק של שוק האנרגיה האזורי, ומורכבת פעם נוספת משלוב בין כלי לשינוי מציאות אסטרטגי".