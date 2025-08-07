כמעט עשר שנים לאחר חקירות השב"כ בפרשת דומא, הודיע משרד המשפטים על סגירת התלונה שהגיש קטין נגד חוקרי השב"כ בטענה לעינויים פיזיים ונפשיים.

ההחלטה התקבלה בידי עו"ד אסף שביט, ממלא מקום הממונה על המחלקה לבירור תלונות נחקרים בשב"כ.

בתלונה, שהוגשה על ידי עו"ד עדי קידר מארגון חוננו, נטען כי הקטין עבר חקירה אלימה ופוגענית שגרמה לו למסור הודאת שווא. לטענתו, חקירותיו כללו תרגילים פסיכולוגיים, מכות, פגיעה ברצונו החופשי ואמצעים קשים נוספים.

במכתב התשובה שנשלח לאחרונה לקטין נכתב כי אף שבית המשפט המחוזי פסל את הודאותיו שנגבו במהלך 'חקירות צורך', אין בכך כדי לקבוע שהחקירות עצמן היו בלתי חוקיות וכי 'האמצעים המיוחדים' שהופעלו בהן היו חוקיים וצוין כי תרגילי החקירה שננקטו כלפיו היו בגדר "תחבולה נסבלת".

בסיכום ההחלטה נכתב: "עיון בחומר הראיות ובהחלטות בית המשפט.. אינו מגלה חשד לעבירה כלפי מרשך. אשר על כן, החלטתי, על דעת המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים) עו"ד אלון אלטמן, כי אין הצדקה לפתיחה בחקירה פלילית או משמעתית בנידון".

עו"ד קידר, שייצג את הקטין, מתח ביקורת חריפה על ההחלטה, בעיקר בשל פרק הזמן הארוך שחלף. לדבריו, "העובדה שאנו מקבלים מענה לאירוע שהתרחש לפני כעשור מלמדת על חוסר בקרה על פעולותיו של השב"כ. אין דין ואין דיין, אין ביקורת על המעשים של החוקרים".

עוד הוסיף: "לא יעלה על הדעת שהגוף המבקר ימתין להכרעות שיפוטיות ויסתמך עליהן, אם כך אין לגוף המבקר שיניים ואין לו תפקיד. זה הזוי ומופרך בעיניי. בפועל מדובר בנער שחטף מכות מאנשים מבוגרים על אירוע שהיה חצי שנה לפני כן".

לדבריו, "האלימות שהופגנה כלפיו, החל מתרגיל המדובבים הקשה והמרתיע, כפי שעלה מהכרעת הדין בכלא עכו, והמשך בישיבה בחדרי חקירות תוך הפגנת אלימות פיזית, נפשית ומילולית כנגדו - היא מעשה שלא ייעשה ושיש להוקיע אותו, ושום פסק דין לא יהפוך את הדבר הזה לכשר", סיכם.