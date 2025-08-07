כתובות גרפיטי אנטישמיות רוססו הבוקר (חמישי) על משרדי חברת אל על בעיר פריז, ובין היתר נכתב "חברת רצח עם".

בנוסף, הושלך צבע אדום לעבר המבנה. בעקבות האירוע, הוחלט בשלב זה שלא להשאיר צוותי חברה בעיר, והטיפול בנוסעים יועבר לחברות תעופה אחרות.

מהחברה נמסר כי "המקרה אירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. אנו רואים את המקרה בחומרה, ופועלים לטיפול בנושא מול הרשויות ובהנחיית הגורמים המוסמכים".

עוד נמסר מאל על: "אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי".

שרת התחבורה מירי רגב מסרה: "אזרחי צרפת תתעוררו. היום זו אל על, מחר זו אייר פרנס. כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים נגד אל על ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם ביד קשה".