מאז השבת השחורה בשמחת תורה, אז טבחו, אנסו, רצחו וחטפו מחבלי ארגון הטרור חמאס ועוזריהם את אזרחי מדינת ישראל, בטורקיה בחרו צד ברור כשתמכו במחבלים מעזה.

אחרי שלל אירועים בזירה הספורטיבית מול ישראל, החל ממאסרו של הכדורגלן הישראלי שגיב יחזקאל בשל תמיכתו בשחרור החטופים מעזה וכלה בניסיון של אוהדים למנוע מקבוצה מהליגה השניה להחתים את דיא סבע, שחקן מכבי חיפה, אמש (רביעי) קבוצת כדורגל טורקית הגדילה לעשות במחאתה נגד ישראל.

היה זה כאשר פנרבחצ’ה הטורקית, אותה מאמן הפורטוגלי הוותיק ז'וזה מוריניו, עלתה לחימום לפני משחק במסגרת מוקדמות ליגת האלופות מול פיינורד ההולנדית עם חולצות עליהן הופיע הכיתוב: הפסיקו הפשעים נגד האנושות.

הכיתוב כוון כמובן נגד ישראל ומלחמתה בארגון הטרור חמאס שבעזה, כאשר על חולצות החימום של הקבוצה הטורקית הופיעו גם כיתובים נוספים כמו: "קולות מאוחדים יכולים לזעזע את השתיקה", "מספיק" ועוד.

בקבוצה הטורקית לא הסתירו את המניעים ואת כוונותיהם, כאשר גם באתר הרשמי של המועדון וגם בחשבונות הרשמיים שלהם ברשתות החברתיות, נכתב כי "אנחנו לא רק לובשים מדים; אנחנו לובשים מצפון. אנחנו לא שותקים, אנחנו לא מתעלמים. בכל מקום שבו האנושות נפגעת, אנו נוקטים עמדה. כי האנושות מפסידה כשהיא שותקת".

"אנחנו מתחממים למשחקים בינלאומיים עם חולצות שחורות. די לפשעים נגד האנושות. לא נשתוק, לא נתעלם מהאמת", נכתב באתר שציינו כי מדובר במחאה כנגד מה שקורה בעזה ועוד ציינו כי זוהי בחירה מודעת להעלות את הנושא דווקא במעמד בינלאומי, על אף הסכנה כי אופ"א עשויה להטיל עליהם קנס כספי על ערבוב פוליטיקה וספורט.

על כר הדשא, הקבוצה הטורקית הפסידה משער בתוספת הזמן של שחקנה האלג'יראי של פיינורד ההולנדית, שער שקבע 1:2 להולנדים. אולי לטורקים כדאי להתרכז בכדורגל ופחות במה שקורה מחוץ לדשא.