בעוד שלוש שנים יתקיימו משחקי האולימפיאדה, אירוע הספורט הגדול בעולם בלוס אנג'לס שבארצות הברית. מי שתדאג להטיס לאירוע היוקרתי את המשלחת הישראלית תהיה לא אחרת מאשר חברת התעופה הישראלית 'אל-על' שחתמה על הסכם שיתוף פעולה עם הוועד האולימפי בישראל.

באירוע החתימה על הסכם שיתוף הפעולה עם הוועד האולימפי בישראל, נחשפה הפתעה מיוחדת שהכינה חברת התעופה הישראלית לרגל החתימה.

היה זה כאשר מנכ"לית אל על, דינה בן טל גננסיה חשפה את ההפתעה שהכינה החברה לנבחרת הספורטאים מדבקה מיוחדת עם לוגו משותף שהודבקה במיוחד על מטוס דרימליינר 787 של החברה.

בכך למעשה, המטוס יישא ברחבי העולם את הגאווה שהנבחרת האולימפית מביאה למדינה, וילווה את הספורטאים לא רק בתחרות היוקרתית עצמה אלא גם לכל אורך תקופת ההכנות למשחקים האולימפיים.

לטקס חשיפת המדבקה הרשמית הגיע הספורטאים האולימפיים, ביניהם: הג'ודוקא ומדליסטית הכסף מפריז רז הרשקו, האלוף האולימפי ואלוף העולם, המתעמל ארטיום דולגופיאט, הג'ודוקא האולימפי ים וולצ'ק, השחיינית האולימפית אנסטסיה גורבנקו שזה עתה שבה מהופעה מוצלחת באליפות העולם בשחייה, בה העפילה לשני גמרים, מדליסט הארד מבייג'ין 2008 ומאמן נבחרת הנשים ב-IQ FOIL שחר צוברי ונבחרת הנשים גלישת הרוח הכוללת את מדליסטית הכסף האולימפית ואלופת העולם 24' שרון קנטור, סגנית אלופת העולם הטריה תמר שטיינברג, דניאלה פלג סגנית אלופת עולם 2022 ומאיה מוריס מדליסטית ארד באליפות העולם 2022.

מנכ"לית אל על, דינה בן טל גננסיה אמרה כי "המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים מייצגת את כל מה שמעורר השראה ברוח הישראלית בדגש על מצוינות, נחישות, משמעת ועבודת צוות. אלה ערכים שמלווים אותנו כחברת התעופה הגדולה בישראל, הפועלת לחבר את ישראל לעולם. ללוות את הספורטאיות והספורטאים בדרך אל הבמה הבינלאומית זה מעבר לשיתוף פעולה - זו שליחות לאומית וגאווה גדולה. אנחנו מחויבים להעניק להם את התנאים הטובים ביותר למסע, כדי שיוכלו להתמקד במשימתם החשובה - לייצג את ישראל בכבוד".

יו"ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד בירכה על הסכם שיתוף הפעולה עם חברת התעופה הישראלית כשאמרה: "מצאנו בהנהלת אל על מקצוענות יוצאת דופן והבנה מלאה לצרכים האולימפיים ואני גאה מאוד על השותפות. החיבור לחברת אל על הוא כל כך טבעי עבורנו, איתה אנחנו חולקים מצוינות וגאווה ישראלית, ולא פחות חשוב - אנחנו יודעים שיש לנו על מי לסמוך בדרכינו למשימות לאומיות כל כך חשובות בייצוג מדינת ישראל והרוח הישראלית ברחבי העולם".