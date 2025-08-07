מישל אילוז, אביו של החטוף שנרצח זועק לחטופים: "אנחנו באים" מטה המשפחות

משט מיוחד נערך היום (חמישי) ביוזמת משפחות חטופים, תחת השם "שייטת 50".

המשט יצא מהמרינה באשקלון בשעה 11:00 לכיוון הגבול הימי עם רצועת עזה, וימשך עד לשעה 13:00. המשפחות נשאו שלטים ודגלים וקראו: "השיבו לנו את הילדים שלנו! לפני שיהיה מאוחר מידי".

מישל אילוז, אביו של החטוף גיא אילוז ז"ל, זעק לחטופים: "אנחנו בדרך אליכם, אנחנו רוצים שתאמינו, שתשמרו על התקווה. אנחנו, המשפחות, עושים הכל אבל הכל כדי להציל אתכם. אנחנו באים בים, ביבשה, בכל מקום שניתן".

בהמשך הוסיף: "אנחנו פונים לממשלה ולקבינט אני קורא לכם, אני מפציר בכם לא יקרה! לא ניתן לכם לכבוש את עזה, בעת הזו ש-50 החטופים שלנו לא יוכלו לחזור הביתה. תחזירו אותם ותעשו מה שאתם רוצים".

חגי אנגרסט, אביו של מתן החטוף בעזה, אמר: "אנחנו הכי קרובים לחטופים, בגבול הימי עם עזה, כדי שגם החטופים ישמעו אותנו וידעו שאנחנו נלחמים בכל הכוח ולא נרפה עד שיחזרו. נגיע לזעוק היום מול הדרג המדיני שמתכנס, נדרוש ממנו להגיע להחלטה האמיצה ולהחזיר אותם הביתה אחרי 22 חודשים".

"אנחנו במאני טיים. אם לא נחזיר אותם עכשיו לא נחזיר אותם אף פעם. לחטופים נגמר הזמן. ראינו את התמונות האחרונות של החטופים, ראינו שהם עור ועצמות, שואה בצבע - ולא נעמוד מנגד, נדרוש עסקה כוללת עכשיו שתחזיר אותם הביתה".