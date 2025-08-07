חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) התייחס הבוקר בראיון לערוץ 7 לדיון הצפוי הערב בקבינט המדיני-ביטחוני בנושא כיבוש רצועת עזה.

"לפני 20 שנה בדיוק מדינת ישראל גירשה את היהודים מרצועת עזה", אמר סוכות, "והיום בערב, בעזרת ה', הקבינט צריך לקבל החלטה היסטורית: כיבוש מלא של כל הרצועה - עד הסנטימטר האחרון. כולם מבינים שזו הברירה היחידה. אם לא נכבוש את עזה, עזה תכבוש אותנו".

סוכות תקף את גישת הרמטכ"ל, והזכיר כי גם בעת הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, ההתנגדות של הרמטכ"ל דאז בוגי יעלון לא עצרה את ההחלטה המדינית. "בסוף במדינת ישראל, מי שמקבל את ההחלטות זה הדרג המדיני, והרמטכ"ל צריך לבצע".

באשר לשאלת החטופים, הבהיר סוכות כי גם הפעם אין מקום לחשש מכניסה קרקעית: "חמאס לא מחזיק את החטופים בגלל רחמים, אלא כי זה הקלף היחיד שלו. צה"ל פעל בעבר גם באזורים שבהם היו חטופים וראינו שלא נפגעו. הדרך היחידה להחזיר אותם היא הכרעת חמאס וכיבוש הרצועה. אין עסקה באופק חמאס דחה את כל ההצעות של מדינת ישראל, גם את אלו שאנחנו התנגדנו להן מראש".

ח"כ סוכות התייחס בחריפות לכותרת הראשית בעיתון החרדי יתד נאמן - "מלחמה", "אם יש מישהו שפוגע במגזר החרדי יותר מכל אדם אחר - זה עורך יתד נאמן. זו כותרת מנותקת, מרושעת. לא בתמימות נכתבה אלא מתוך הבנה ברורה שזה דוקר את הלוחמים, את הפצועים, את המשפחות ששילמו את מחיר המלחמה".

לדבריו, "זה מסר של נתק, של חיים בעולמות נפרדים כאילו יש מלחמה אמיתית, ויש 'מלחמה' נגד לומדי תורה. זה בלתי נסלח, ואני מצפה מהציבור החרדי, שרובו לא חושב כמוהו - לבטל את המנוי ליתד נאמן".