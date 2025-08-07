סאבלימינל ננעל מחוץ לרכבו והזעיק את 'ידידים' באדיבות המצלם

בסיום הופעתו של סאבלימינל (קובי שמעוני) ו"סיירת המורל" בפני לוחמי גדוד 89 שריון, רכבו של הראפר ננעל כשהמפתח בתוך הרכב.

הצוות של סאבלימינל יצר קשר עם ארגון 'ידידים' ובתוך דקות הגיע למקום מתנדב . "הגיע מתנדב נעים הליכות חובש כיפה בשם כפיר ופתח את הרכב באדיבות", סיפרו בצוות ההפקה.

"אני מצדיע לחבר'ה האלה", אמר הראפר אחרי המפגש והחילוץ, "נתקעתי באמצע הלילה באמצע שום מקום, חיילים ניסו לעזור, צלצלנו לידידים והגיעו תוך מספר דקות בודדות עם ציוד מתאים לעזור ולחלץ באופן מקצועי ונעים. תודה רבה לכפיר הנחמד, אשריכם ידידים".