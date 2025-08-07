צה"ל הרס את ביתו של המחבל שסייע לפיגוע הרצחני ביפו דובר צה"ל

כוחות צה"ל הרסו הלילה (חמישי) את ביתו של המחבל עבד אלרחים עפיף גודת הימוני בחברון שסייע לביצוע פיגוע הירי הרצחני בתחנת הרכבת הקלה ביפו לפני כשנה.

בפיגוע נרצחו שבעה אזרחים ישראלים וזרים ונפצעו 14 נוספים, כולל חיילת צה"ל. בחודשים האחרונים הרסו הכוחות את בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע האכזרי.

ההרס בוצע על ידי כוחות מחטיבת יהודה בשיתוף פעולה עם יחידת יהל"ם, במסגרת המשך מאמצי צה"ל להיאבק בטרור ולסכל פיגועים עתידיים. צה"ל מציין כי הפעולה היא חלק ממדיניות הגיבוי והתגובה כנגד טרוריסטים שהיו מעורבים בפגיעות חמורות באזרחים ובכוחות הביטחון.

בפיגוע נרצחו יונאס קרוסיס (26), ענבר שגב-ויגדר (33), איליה נוזאדזה (42), נדיה סוקולונקו (40), שחר גולדמן (30), ויקטור שמשון גרין (33) ורויטל ברונשטיין (24).

המחבל מחמד מסק חוסל בזירה בעוד שותפו לפיגוע הימוני נפצע ונעצר. הפרקליטות הגישה לפני מספר חודשים כתב אישום חמור נגד השניים.

כתב האישום מתאר "אכזריות מיוחדת" מצד הימוני שהשתמש בסכין כדי לדקור את הנוסעים ועוברי האורח, ומצד מסק שפתח לעברם באש עם רובה M-16.