משרד הבריאות עדכן היום (חמישי) כי בדגימות סביבתיות שבוצעו באתרים שונים בישראל התגלו ממצאים המעידים על נוכחות נגיף הפוליו.

מלבד מחוז ירושלים, בו דווח על הימצאות הנגיף, נמצאו דגימות חיוביות גם בבני ברק, רמלה, לוד ובאזור השפד"ן.

לפי הודעת המשרד, ממצאים אלו מצביעים על העברה פעילה של נגיף הפוליו בקרב האוכלוסייה גם באזורים נוספים מחוץ לירושלים. נזכיר כי בדצמבר האחרון גרם הנגיף לשיתוק אצל בחור בן 17.

בהתאם לכך, משרד הבריאות קורא לציבור להשלים את החיסון נגד פוליו בדחיפות. החיסונים ניתנים בטיפות חלב ברחבי הארץ ובשירותי בריאות התלמיד.

להורים שאינם בטוחים בסטטוס החיסוני של ילדיהם, ניתן לבדוק זאת דרך הפנקס הדיגיטלי באתר האישי הממשלתי.

בנוסף, הנחה המשרד את רופאי המחוזות, מנהלי בתי החולים וקופות החולים לפעול לפי מספר עקרונות פעולה: השלמת חיסונים וסגירת פערים באוכלוסייה, ניטור קליני הדוק ודיווח מיידי על כל מקרה חשוד של שיתוק רפה חד, וכן המשך ניטור סביבתי מוגבר בהתאם לתוכנית הדיגום.