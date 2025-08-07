חברת ועדת החוץ והביטחון, ח"כ טלי גוטליב (הליכוד), התייחסה בראיון לערוץ 7 לכינוס הקבינט המדיני-ביטחוני הצפוי להתקיים הערב, ובו תידון האפשרות לכיבוש רצועת עזה.

במהלך דבריה מתחה גוטליב ביקורת קשה על מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ואף קראה לסיים את כהונתו.

לדבריה, "מקום שבו מפקד חיל האוויר מתעמת עם מפקד פיקוד דרום שמבקש לתקוף מטרות אסטרטגיות, וטוען 'אנחנו לא ב־7 באוקטובר, נפגע בעזתים, נאבד לגיטימציה' - זו לא גישה מבצעית. זו גישה פוליטית". גוטליב הוסיפה: "התחושה שהוא נוהג כמו מדינאי, שהוא טוב וצודק יותר מכולם - זו הסיבה שצריך להדיח את תומר בר".

בהמשך אמרה: "עוד לא דיברתי על תפקודו של תומר בר בשבעה באוקטובר, ואני גם לא אעשה זאת. אבל כשהוא אומר ששמע על נובה רק אחר הצהריים כי הטלוויזיות לא עבדו בבור - זו עדות מטרידה. מפקד חיל האוויר שאינו מסייע לפיקוד דרום - זו פגיעה באמון".

גוטליב טענה כי מדיניות האיפוק של חיל האוויר מול אוכלוסייה אזרחית משמשת את חמאס: "אם העזתי יודע שלא נתקוף אם יש אזרחים - אין לו סיבה להתפנות. זוהי השיטה, והיא משרתת את האויב".

בנוגע לסוגיית החטופים, אמרה: "האויב קורא אותנו היטב. הוא מזהה תחושת תבוסתנות ו'רעש מבית' שמחליש אותנו. יש קמפיינים שמציגים הרעבה בעזה או פגיעה בחפים מפשע - כשזה לא קורה בפועל. חמאס לא מוכן לשחרר חטופים, גם לא תמורת מחיר כבד".

עוד הוסיפה: "אני מודה לקב"ה שהכביד את לב פרעה. כי אם באמת היינו משחררים שוב רוצחים אכזריים כמו בעסקת שליט - זו הייתה טעות מוסרית אסטרטגית. אני לא סומכת על השב"כ ולא על ההערכות שלהם".

על השיח סביב כיבוש הרצועה אמרה: "כולם מדברים על 'כיבוש עזה' - זו סיסמה. אבל אני מדברת על סיפוח. לא פעולה זמנית, אלא שליטה ריבונית. כמו שסיפחנו את ירושלים ואת רמת הגולן - יש לספח את צפון הרצועה, להקים שם בסיסים וישובים. זו תמונת ניצחון".

גוטליב הוסיפה ביקורת על התנהלות מערכת הביטחון: "לצבא אין תוכנית שליטה אמיתית על הקרקע, למרות בקשות מפורשות מהדרג המדיני. הרמטכ"ל מושך זמן - במקום לבצע החלטות. מי שאחראי להשבת החוסן הלאומי הוא הדרג הנבחר".

על רקע המחלוקת סביב סוגיית גיוס החרדים, התייחסה גוטליב גם לכותרת "מלחמה" שפורסמה בעיתון החרדי יתד נאמן ואמרה: "הניסיון ליצור טריז בין החברה הישראלית לחרדית לא מרשים אותי. החרדים יודעים היטב שהם חלק מהמערכה. גיוס החרדים יתבצע לפי מתווה צה"ל - כמעט 6,000 בשנה הראשונה, מתוך 13,000. זה שינוי אמיתי".

לדבריה, "מי שלומד תורה באמת - ימשיך ללמוד. אבל מי שאינו לומד - יתגייס. זו מלחמת מצווה. ואין קידוש ה' גדול יותר מאשר ההשתתפות בהגנה על עם ישראל".