גבר כבן 60 נמשה היום (חמישי) כשהוא מחוסר הכרה מהמים סמוך לחוף עין בוקק בים המלח.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו.

פראמדיק במד"א עמירם מועלם, וחובשי רפואת חירום במד"א אריאל שמעון ואביב לבנון סיפרו, "כשהגענו לחוף הייתה בהלה רבה במקום, והובילו אותנו אל גבר כבן 60 ששכב על קו החוף כשהוא מחוסר הכרה, לאחר שנמשה מהמים".

הם סיפרו: "ביצענו במהירות בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, אך בסופן לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום".