פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד פעיל ההסברה יוסף חדאד, בן 39, בגין מעשה פזיזות ורשלנות בנשק, וכן נגד איברהים שורפי, בן 23, בגין עבירת תקיפה.

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב, התפתח ויכוח קולני בין השניים על רקע נהיגה בכביש, לאחר ששורפי עקף את רכבו של חדאד. בשלב זה, שורפי חזר עם הקטנוע לעבר חלון רכבו של חדאד, וזה האחרון צעק לעברו לעזוב את המקום.

הפרקליטות מתארת כי חדאד, שנשא אקדח ברישיון, דרך את הנשק והחזיק בו סמוך לרגליו, ללא הצדקה, תוך שהוא ממשיך לקרוא לשורפי להתרחק.

בין היתר צעק חדאד לעברו של שורפי: "אני אומר לך אם אתה תעז עכשיו להרים יד אני אפרק אותך... עוף".

בעקבות חילופי קללות בין השניים, ירק שורפי לעבר חדאד דרך חלון הרכב, צעק "טפי עליך" ונסע מהמקום. אז, לפי הנטען, ירה חדאד ירייה אחת לאוויר באופן רשלני.

הפרקליטות מבקשת להחמיר את התנאים המגבילים שהוטלו על שני הנאשמים, בטענה כי נסיבות האירוע - תקיפת חדאד בידי שורפי והירי הרשלני שביצע - מחייבות הגדלת סכומי הערבויות שנקבעו.