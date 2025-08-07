בפעם הראשונה זה 30 שנה, לב שנתרם מחוץ לישראל הושתל במטופלת בבית החולים בילינסון.

מדובר בלב שנתרם בקפריסין והובא לישראל יחד עם ריאות, במבצע לוגיסטי מורכב שבוצע על ידי המרכז הלאומי להשתלות וצוות רב תחומי מבילינסון מקבוצת כללית.

המבצע החל בשבת בצהריים עם קבלת הודעה על תרומת איברים מקפריסין. כבר בלילה שבין שבת לראשון הוקפץ צוות מבילינסון לביצוע ההנצלה. במקביל החלו ההכנות בארץ להשתלת הלב והריאות בשתי מטופלות - אישה בת 34 הסובלת מאי ספיקת לב, ואישה בת 68 עם מחלת ריאות קשה.

הצוות כלל את ד"ר יורי פייסחוביץ, ד"ר בן בן אברהם, האח גדי כבהה וסניאן אל חאג'. בשעה 10:30 בבוקר בוצעה ההנצלה, ובשעה 12:00 כבר נכנסו צוותי הניתוחים לחדרי הניתוח בבילינסון.

את השתלת הלב ביצעו ד"ר אודי יעקבזון ופרופ' דן ערבות. את השתלת הריאות ביצעו ד"ר ישראל קוזניץ, פרופ' ארז שרוני וד"ר מרב רוקח. ההשתלות עברו בהצלחה, ושתי המטופלות מאושפזות בהתאוששות ביחידה לטיפול נמרץ לב וחזה.

ד"ר פייסחוביץ אמר, "הייתי מעורב במאות השתלות לב וריאות וזו הפעם הראשונה שהנצלתי לב במדינה זרה והבאתי אותו להשתלה בישראל. זו הצלת חיים חוצת גבולות. לב יכול לשרוד מחוץ לגוף 4 שעות בלבד ועמדנו במשימה. ב-10:30 סיימנו את ההנצלה בקפריסין וב-12:00 כבר היינו בחדרי הניתוח בבילינסון. זה מרגש לראות עשרות אנשים בישראל ובקפריסין שהתגייסו מיידית כדי להציל את חייהן של שתי נשים".

מנהלת המרכז הלאומי להשתלות, ד"ר תמר אשכנזי, סיפרה על המאמץ מאחורי הקלעים: "בשבת האחרונה בשעה 12 בצהריים קבלתי מייל ממתאמת ההשתלות של קפריסין שמציעה לנו תרומת לב וראות. התחלנו בהעברת מידע רפואי לצוותים בארץ, שיאשרו את מצב האיברים, ובמקביל החל מסע לוגיסטי לאיתור מטוס וצוות פנוי לשעת חדר ניתוח שהוכתבה לנו מקפריסין. שיתוף הפעולה עם קפריסין, גם בתכנית ההצלבות מתורמים חיים, ועוד, בנוי על הרבה מאד אנשים, כולם חביבים ונדיבים באופן יוצא דופן, עם רצון טוב, אוהדי ישראל".