הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (חמישי) הערכת מצב רב-זירתית של פורום המטה הכללי בצה"ל. במהלך הישיבה הוצגה תמונת מצב מבצעית בכלל הגזרות וכן תוכניות צה"ל להמשך הלחימה.

הרמטכ"ל התייחס לדיווחים על חילוקי דעות בישיבות הקבינט ואמר, "אנחנו ממשיכים להילחם בכל החזיתות. הדי התקיפות שלנו נשמעים כל העת ברחבי המזרח התיכון. תרבות המחלוקת היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל, היא מהווה מרכיב חיוני בתרבות הארגונית של צה"ל - הן פנימה והן כלפי חוץ. נמשיך להביע את עמדתנו ללא מורא - באופן ענייני, עצמאי ומקצועי. כך אנחנו מצפים גם מפקודינו. פה נמצאת האחריות, על השולחן הזה".

"איננו עוסקים בתיאוריה - אנו עוסקים בדיני נפשות, בהגנה על המדינה, ועושים זאת, כשאנחנו מישירים מבט לעיניהם של חיילינו ואזרחי המדינה. נמשיך לפעול באחריות, ביושרה ובנחישות - רק טובת המדינה וביטחונה לנגד עינינו".

בהמשך דבריו אמר הרמטכ"ל, "אנחנו מגיעים בימים אלה לקווי הסיום של מבצע 'מרכבות גדעון', עמדנו ביעדי המבצע ואף מעבר לכך, אנו ממשיכים לפעול על מנת להבטיח ביטחון ארוך טווח לישובי הדרום והעוטף כמו בטחון ליישובים בכל הגבולות. יש בידינו היכולת כיום לקיים גבול ביטחוני חדש, תוך פגיעה מתמשכת באויב. לא נאפשר יותר הכלה. נסכל איומים בהתהוותם בכל הגזרות ונמשיך לפעול להשגת מטרותינו".

בסיום דבריו הדגיש "אנחנו מתכוונים להכריע ולמוטט את החמאס - נמשיך לפעול כשחטופינו לנגד עינינו, נעשה הכל על מנת להשיבם".