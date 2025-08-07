תינוקת כבת שנה וחצי מסכנין מתה היום (חמישי) לאחר שנחנקה מאגוז קשיו.

היא הובהלה למרכז הרפואי לגליל בנהריה על ידי צוותי מד"א כשהיא במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה.

עם הגעתה למיון ילדים, נמשכו פעולות ההחייאה, ובהמשך הועברה הפעוטה כשהיא מונשמת לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. מצבה הוסיף להיות קריטי.

במהלך הלילה בוצעה בפעוטה פעולה רפואית מורכבת בחדר ניתוח, על ידי ד"ר מעיין גרובר, מנהל היחידה לאף-אוזן-גרון ילדים. במהלך הפעולה נשלפו מקנה הנשימה שלה פירורי מזון שנותרו בדרכי האוויר.

לאחר הניתוח, הוחזרה הפעוטה לטיפול נמרץ, שם נמשכו המאמצים לייצב את מצבה, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותה.

ד"ר מעיין גרובר, מנהל היחידה לאף-אוזן-ילדים, אמר: "מקרה מצער זה מדגיש עד כמה חשוב שההורים ישמרו מכל משמר על ילדיהם הקטנים, תוך הרחקת פיצוחים מילדים עד גיל 5, או צעצועים קטנים שעלולים לגרום לסכנת חיים ולנזקים שונים".