החוקר הראשי בתיק 4000 ובפרשת הצוללות תת-ניצב יואב תלם הודיע על פרישתו מהמשטרה לאחר 26 שנות שירות.

תלם, ששימש בתפקידי חקירות ומודיעין בכירים, זכה להערכה רבה על פעולתו וניהול חקירות מורכבות, ובנוסף ניהל גם את משימת זיהוי החללים האזרחים שנרצחו בטבח ה-7 באוקטובר.

תלם הצטרף למשטרה לפני 26 שנים, ושימש במגוון תפקידים בכירים ואחראיים. מרבית שנות שירותו היו באגף החקירות והמודיעין וביחידות המיוחדות, בהן יחידת להב 433.

בתפקידים אלו ניהל תלם חקירות גדולות ומורכבות בתחומים שונים, כגון פשיעה חמורה ומאורגנת, פשיעה כלכלית ושחיתות ציבורית. בנוסף הוא היה החוקר הראשי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק בזק-וואלה.

לאחר מתקפת החמאס, נבחר תלם להוביל את המשימה הלאומית לזיהוי חללי הטבח. בתפקידו פיקד על צוותים מורכבים, ועמד תחת לחצים גדולים, במטרה לזהות את הנרצחים האזרחים ולהביא למיצוי מלא של המשימה הקדושה.

מפכ"ל המשטרה, נעתר לבקשתו של תלם לפרוש מהשירות והודה לו על תרומתו הרבה לאורך השנים.

תלם מסר: "אני אסיר תודה על הזכות הגדולה שניתנה לי לשרת את הציבור ואת המדינה בשירות כה משמעותי ומגוון. במהלך השנים, הייתי חלק ממגוון רחב של משימות רגישות וחשובות בשגרה ובחירום. אני מצדיע לשוטרי ולשוטרות משטרת ישראל בכלל, וליחידות המיוחדות בפרט, על עמלם הרב והמסירות שלהם".