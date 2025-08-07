מאיר פרוש במשרד המשפטים דוברות

חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) פתח הבוקר (חמישי) במחאה חריגה מול משרדה של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, במשרד המשפטים בירושלים. המחאה באה בעקבות מעצר בני ישיבות עריקים.

פרוש הודיע כי עזב את לשכתו במשכן הכנסת ומעתה יעביר את פעילותו למתחם משרד המשפטים. הוא הודיע על פתיחה בשביתת רעב במהלך שעות היום.

לדבריו, "עזבתי את הלשכה בכנסת, החלטתי - אני נמצא פה. כל יום, מתשע וחצי בבוקר עד שש וחצי בערב. אני לא הולך לאכול פה, לא אשתה פה".

עוד הוסיף, "אם החברים שלי, הציבור החרדי, לוקחים אותו לכלא בגלל שהוא לא מתגייס, אני בא למחות פה נגד היועמ"שית. היא זו שמטרפדת את כולם, היא זו שלא נותנת מנוחה".

פרוש אף התייחס בציניות לאפשרות של החלטות נוספות מצד היועצת המשפטית כלפי הציבור החרדי: "אני חושב שבדעתה להוציא שבוע הבא איזושהי הודעה שהחרדים אסור להם לנסוע על הכבישים, מכיוון שהכבישים מסובסדים על ידי משרד התחבורה עם הזפת".

לדבריו, הוא ימשיך לשהות במקום מדי יום בשעות קבועות ויתמיד במחאה: "באתי לשבות פה. פה אני שובת".