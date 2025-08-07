ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, אמר כי לא יופתע אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יחליט על כיבוש מלא של רצועת עזה. את הדברים אמר בראיון לערוץ "סקיי ניוז" הבריטי.

לדבריו, המנהיגים האמיתיים בממשלת ישראל הם השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ’, התומכים בפומבי בכיבוש עזה ובהגירה מרצון של תושביה.

לדבריו, האסטרטגיה של שותפיו הפוליטיים של נתניהו היא לכבוש את כל שטח רצועת עזה ולגרש את התושבים המקומיים, כצעד ראשון לקראת ביצוע מהלך דומה ביהודה ושומרון.

עוד התריע כי פעולה צבאית שכזו עלולה לסכן את חיי החטופים, שמתים מרעב ועינויים, והזכיר את עצתו של הנשיא האמריקני לשעבר, ג’ו ביידן, שלדבריו המליץ לישראל לא ללכת רחוק מדי בזעם על מתקפת השבעה באוקטובר.

הוא טען כי חמאס ספג פגיעה קשה וכעת ישראל צריכה להתמקד בהחזרת החטופים, להביא כוחות ערביים שיחליפו את צה"ל בשטח ולהניע תהליך מדיני בהובלת הרשות הפלסטינית. כשנשאל אם הוא סבור כי נתניהו והקבינט דואגים לחיי הפלסטינים, השיב, אני לא בטוח בכך, למרבה הצער.

הוא ציין כי לנתניהו אין תמיכה בעולם, למעט זו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שמסוגל להורות על הפסקת המלחמה.

בהקשר הפוליטי הפנימי, אמר כי הוא תומך בקריאתו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק למרי אזרחי וביציאת מיליונים לרחובות כדי להביא להפלת הממשלה ולעריכת בחירות מוקדמות לכנסת.

אולמרט טען כי מרבית הציבור בישראל אינו נותן אמון בראש הממשלה ובשרים בקבלת החלטות בנוגע לחטופים ולהארכת המלחמה.