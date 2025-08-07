ננסי ברנדס נפגע מהעצומה: 'הבן שלי נלחם בעזה שנתיים' i24NEWS

הקומיקאי ננסי ברנדס תקף בריאיון ל-i24NEWS את החותמים על עצומת האמנים והביע זעזוע מהתיאורים שבה.

"הבן שלי נלחם שם, ואני יודע ממקור ראשון מה קורה בצבא", אמר ברנדס, "אני נפגעתי מאוד מהמכתב הזה. קשה לי להאמין שהאמנים האלה לא מבינים את המציאות האמיתית בשטח".

הוא המשיך, "הבן שלי חוזר הביתה כל הזמן עם סיפורי גבורה. הוא אומר לי, 'אבא, אנחנו רואים אנשים שהם לא מעורבים ולא יורים. אנחנו לא פוגעים בחפים מפשע".

הוא תקף, "איך אפשר לחתום על כזה דבר מבלי לדעת מה באמת קורה בשטח? כמה מהם באמת מבינים את מהות הלחימה? אני לא נכנס לפוליטיקה", הדגיש ברנדס. "לא כל מי שמצוי בעזה הוא אויב, ואנחנו לא במצב של רצח עם. זה רחוק מהמציאות".