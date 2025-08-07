1,080 תלונות על פיטורים עקב שירות מילואים התקבלו בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה מאז פרוץ המלחמה. כך נחשף היום (חמישי) בדיון שנערך בוועדת הצעירים בכנסת שעסק בהשלכות הכלכליות והאישיות של השירות במילואים על המשרתים ובני משפחותיהם.

יו"ר הוועדה, ח"כ נעמה לזימי (העבודה) הדגישה את היותם אנשי המילואים "ביטוי לרוח הישראלית של המסירות והנתינה, שמתגייסים בכל מצב, ועוזבים בית, משפחה ופרנסה. בשנתיים הכה-כאובות אנו נחשפים למצוקות אנשי המילואים, שלא הייתה מאובחנת וברורה עד היום. ובנוסף, מצוקתם של המילואימניקים עצמאיים, והעול הכלכלי בגלל אי-השוויון בנטל, המגולגל על הציבור העובד והמשרת".

היא קראה להטיל על קצינות הת"ש, כשבוע לאחר תחילת השירות, ליצור קשר עם בת הזוג ולשמוע על הקשיים - ולהציע פתרונות. בנוסף, היא קראה להקים מערכת תעסוקה והכשרה למילואימניקים שנפלטו משוק התעסוקה - בגלל השירות.

עמית טרכטינגוט, ראש תחום מדיניות בפורום נשים המילואימניקים, התריעה מפני העומס המוטל על המשרתים ומשפחותיהם: "הנטל של נשיאת המדינה על הגב כבד לנו, ואנו מחכים לעוד צעירים שיעזרו לנו לסחוב את האלונקה. יש לתת מנעה לקשיים הרגשיים של המשפחות ולא רק המשרתים, לא רק בעת השירות אלא גם ובעיקר אחר-כך".

היא קראה להעניק למשפחות מענה או הפנייה למענה בין סבבי המילואים - גם לבני משפחות הלוחמים, ובפרט לבנות הזוג ולילדים, וגמישות מפקדים בנושא טיפולי פוריות. היא הזהירה מהתגברות תופעת פיטורי משרתים או בנות-זוגם, והתגברות תופעת ההפלות, ואת הקושי המיוחד לזוגות תחילת דרכם.

עופרה ליפשיץ מארגון "שותפות לשירות" קראה לראש הממשלה לפגוש את נציגי ארגוני המילואים וציינה את העלייה במספר מתמודדי-הנפש בקרב המשרתים.

גל וינבום חפץ טען כי ימי המילואים הזולים למדינה יוצרים שימוש מיותר במשאב היקר של כוח האדם, והזהיר כי אילו היו המשימות יקרות יותר - הן היו מקצועיות וממוקדות יותר.

עו"ד ליאור עובדיה, מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, אישר את הנתון על 1,080 תלונות, והוסיף כי רבות מהן נפתרו באמצעות ייעוץ בלבד. לדבריו, נשקלת הענקת ניקוד נוסף למעסיקים הממשיכים להעסיק את בנות זוגם של משרתי מילואים.

צופיה אורן, מארגון שדולת המשרתים, קראה להקמת גוף ייעודי באכ"א שיתכלל את הטיפול בבני משפחות המילואימניקים, והזהירה כי פגיעה כלכלית במשרתים משמעותה גם פגיעה בכלכלה הלאומית.

דוד הרוש, ראש ענף המילואים באכ"א, הודה כי קיימת הימנעות מצד חיילים ואנשי מילואים לפנות לטיפול רגשי, למרות שמוצעות פגישות ייעוץ פסיכולוגי ללא עלות.

גבי ויטלה מארגון "אמא ערה" התריעה על תחושת אי-ודאות וקיפוח בקרב צעירים מאז תחילת הלחימה. משרד הבריאות עדכן כי בכוונתו להיפגש עם נציגי המשפחות בנושא טיפולי פוריות.

נציגת הלמ"ס נרדית שטיין-קאפח מסרה כי בקרוב יתפרסם סקר נרחב על משפחות המילואימניקים, שיכלול נתונים על תעסוקה, קשר זוגי והשלכות נוספות של השירות.

יונתן מקליס, מתא הסטודנטים של "אחים לנשק", התריע מפני חקיקה שתפגע במעמד המשרתים, ואילו נציג רשות המיסים טל אליאס עדכן על פעולות סיוע לעצמאים.