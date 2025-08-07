המוזיקאי והיוצר שחר עזרא, בן 24, השיק שיר חדש בשם "מקדש מלך", אותו כתב והלחין בהשראת חוויות אישיות ותכנים רוחניים.

עזרא, שבעבר התגורר בגבעות וכיום עובד בפנימייה לנוער בסיכון, לומד הפקה מוזיקלית ומשלב את עולמו האישי ביצירתו.

השיר נוצר בשיתוף פעולה עם המוזיקאי בן פרגר, שהשמיע לעזרא לחן שנוצר לדבריו בלילה מיוחד. המפיק המוזיקלי יונתן שחר הצטרף להפקה, והשלושה עיבדו יחד את היצירה.

עזרא מסביר כי השיר מתייחס הן למשמעות הלאומית של בית המקדש והן לרובד אישי פנימי. "מעבר לתפילה על בניין המקדש, מדובר גם על הבית הפנימי - 'בלבבי משכן אבנה'", הוא אומר.

לשיר צולם קליפ אישי אותו כתב עזרא בהשראת תחנות מחייו. את הקליפ צילם אברהם שפירא וערכה אביה נתן. עזרא חותם את דבריו באמירה: "בציפייה לבניין בית המקדש ולגאולה השלימה".