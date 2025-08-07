בעיצומה של מלחמה ומול מחסור בכוח אדם בצה"ל, נרשם השבוע שיא במספר תלמידי החו"ל מישיבת הר עציון שבגוש עציון שהתגייסו לצה"ל: 32 תלמידים - המספר הגבוה ביותר מאז הקמת הישיבה לפני 56 שנים.

העלייה החריגה נובעת מהשפעה עמוקה של אירועי ה-7 באוקטובר 2023, אז פלשו מחבלי חמאס ליישובי עוטף עזה, רצחו מעל ל-1,200 אזרחים וחיילים, וחטפו מאות נוספים.

ישיבת הר עציון, המונה אלפי בוגרים מחו"ל, מתאפיינת בכך שיותר מ-30% מתלמידיה בחרו לעלות לישראל עם סיום לימודיהם. עם זאת, בשנים רגילות, רק מעטים מתגייסים לצה"ל בתום השנתיים בישיבה. השנה, כאמור, מדובר בגל חסר תקדים.

"התלמידים שמתגייסים השבוע נמצאים בסיום שנתם השנייה בישיבה. הם הגיעו לארץ באוגוסט 2023, אבל ה-7 באוקטובר שינה את הכול", מסביר הרב משה טרגין לערוץ 7, "המלחמה לא רק השפיעה עליהם — היא עוררה בהם משהו עמוק. החיבור שלהם לכלל ישראל התחזק, והם התחילו ללמוד בהתלהבות רבה יותר, להתפלל בתשוקה ולעזור בכל מקום שנדרש. המסירות הזו הביאה לשיאי הגיוס שאנו רואים השנה".

א', תלמיד מניו יורק שהתגייס לחטיבת כפיר, סיפר כי לא הופעל עליהם לחץ להתגייס, אך האווירה בסביבה הייתה מכרעת. "אף אחד לא דחף אותנו להתגייס," הוא מספר, "אבל בשמחת תורה, כשראינו כל כך הרבה מהחברים שלנו מקבלים צו 8 וקמים והולכים... ראיתי אותם יוצאים להגן על העם היהודי, וידעתי שגם אני רוצה להיות חלק מזה." לדבריו, ההחלטה לא הייתה פשוטה עבור משפחתו, "אבל עכשיו הם גאים בי".

י', תלמיד נוסף מפילדלפיה, התגייס ליחידת שריון עם חברים ישראלים ותלמידים מחו"ל נוספים. "תמיד רציתי להיות חלק מבניין והגנה על מדינת ישראל," הוא מספר, "ככל שביליתי יותר זמן בישיבה, הרגשתי שייך יותר לרוח ולערכים שלה — תורה ועם ישראל. עם הזמן התחברתי יותר ויותר לחברים הישראלים שלי, וברור היה לי שאם הם מתגייסים, גם אני צריך להתגייס".

התלמידים מגיעים משבע מדינות שונות, וישובצו ביחידות מגוונות בצה"ל - חיל רגלים, שריון, לוגיסטיקה ועוד. הישיבה פועלת להבטיח כי גם במהלך השירות ישמרו התלמידים על קשר עמוק לעולם התורה, באמצעות מערכות תמיכה והמשך מגורים בקמפוס עבור חלקם.

א', למשל, ימשיך להתגורר בישיבה בזמן השירות. "אני אוהב את הלימוד, ומקווה שאוכל להמשיך ללמוד בזמני החופשה מהצבא," הוא אומר, "רק להיות פה כבר נותן לי תחושת בית".

לדברי התלמידים, הישיבה ליוותה אותם באופן רציף לכל אורך התהליך - הן ברמה הלוגיסטית והבירוקרטית והן ברמה הרוחנית והנפשית.

"אנחנו רואים כיצד הבחורים האלו עברו תהליך עצום לאורך השנתיים האחרונות," אומר אלי ובר, ראש תכנית בני חו"ל בישיבה. "ה-7 באוקטובר לא שינה רק את ישראל — הוא שינה גם אותם. אמנם נתגעגע לקולם בבית המדרש, אבל לראות אותם עומדים כתף אל כתף עם אחיהם הישראלים להגנת העם שלנו - זו גאווה עצומה. אנו מאחלים להם שירות משמעותי ומקווים לראותם שוב במהרה."

אמא של חייל בן חו"ל מהר עציון מברכת אותו צילום: באדיבות המצלם