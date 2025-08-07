מו גאוודט, בכיר לשעבר בגוגל, הזהיר השבוע כי המהפכה הטכנולוגית שיביא עמה הבינה המלאכותית צפויה להוביל את החברה האנושית לשנים של סבל, שיבושים כלכליים וקריסת תעסוקה.

לדבריו, בתוך 15 השנים הקרובות, האנושות תעבור תקופה קשה, שיכולה להתחיל כבר בשנת 2027, שבה ייעלמו עבודות רבות במגזר הצווארון הלבן, וייווצרו פערים כלכליים עצומים.

בפודקאסט "Diary of a CEO", גאוודט, שכיהן בעבר כראש תחום העסקים ב-Google X, הצהיר כי ה-AI צפוי לשבש את שוק העבודה, כשהעבודות המשרדיות יימחקו כמעט לחלוטין. הוא הדגיש כי תעשיות רבות שנסמכו על עובדים בעלי השכלה גבוהה ומעמד בינוני ייפגעו בצורה חדה, דבר שיביא לקריסת המעמד הזה.

גאוודט, כיום יזם וסופר, צופה שגם המעבר הטכנולוגי המהיר יביא לנזקים חברתיים קשים, כמו עלייה בבעיות נפשיות, תחושת בדידות וקריסת המערכת החברתית. "אם אתה לא באחוזון העליון, אתה איכר. אין יותר מעמד ביניים", אמר. הוא אף צופה שהמהפכה תגרום לאי שקט חברתי משמעותי שיתפרץ כתגובה לאובדן עבודות ולהפיכת רוב האנשים ל"אובייקטים חסרי ערך".

למרות התחזיות הקודרות, גאוודט מציין כי לא הכל אבוד. לדבריו, תקופה קשה זו תימשך עד 2040, ולאחר מכן תגיע תקופה אוטופית שבה האנושות תוכל להפסיק לעסוק בעבודות משעממות וחוזרות על עצמן, ותתחיל להתרכז בשיפור עצמי, קהילה ואהבה.

לפי גאוודט, המפתח להצלחה בשלב הבא יהיה חקיקת רגולציות טכנולוגיות כמו הכנסה בסיסית אוניברסלית, שתסייע לאנשים להתמודד עם המעבר. הוא טוען כי העתיד נמצא בידיים שלנו: "העתיד נתון לעיצוב, וכולנו צריכים לבחור היום כיצד להיערך למחר."

התחזיות שלו לא זרות, ונתמכות גם על ידי מנהיגי תעשייה אחרים. מנכ"ל חברת Anthropic, דאריו אמודאי, הזהיר גם הוא על השפעת ה-AI על עבודות צווארון הלבן, עם צפי להיעלמות של כמחצית מהמשרות המשרדיות בשנים הקרובות. כמו כן, דוחות של פורום הכלכלה העולמית מצביעים על ירידה חדה בכוח האדם בשוק, עם כוונה של 40% מהמעסיקים לצמצם את מצבת העובדים שלהם בגלל אוטומציה.