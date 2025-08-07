השבוע יצאו תלמידי הישיבות לחופשת בין הזמנים, רבני ישיבת ההסדר בעכו בחרו לצייד את התלמידים בטיפים לקראת בין הזמנים מניסיונם האישי.

הרב אורי בירן המליץ לתלמידים: "לכל מקום שאתם הולכים בבין הזמנים קחו איתכם תפילין ואיזה ספר לימוד".

הרב אסף חיים בהרב ציטט טיפ שקיבל מרבו הרב חיים סבתו: "להתחיל ולסיים את היום עם הקב"ה, אתה קם בבוקר? תפילה ולימוד תורה, אתה בא ללכת לישון? קצת לפני שאתה הולך לישון תקדיש 5 דקות, 10 דקות ללימוד תורה". הרב בהרב המליץ לבחורים גם לקבוע עם חבר ולעשות את זה ביחד איתו.

הרב נריה פופר בחר לתת טיפ שדווקא לא קשור ללימוד: "תזכרו כשאתם הולכים הביתה אתם לא עוזרים להורים. אתם שותפים בבית והמשמעות היא לקחת חלק באופן מלא בבית".

ראש הישיבה הרב יוסי שטרן המליץ לתלמידים לקרוא ספר במהלך החופש: "לקנות ספר ולקרוא אותו מכריכה לכריכה. זה מרחיב את הדעת ואת הנפש".