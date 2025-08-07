בכנס כשרות מיוחד שאורגן אתמול (רביעי) בגן יבנה על ידי ועד רבני הערים וההתיישבות, בראשות הרב דוד אוחיון והרב יוסף שלוש, הודיע מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן כי הוא ממלא בפועל את תפקיד ראש אגף הכשרות הארצית.

באירוע השתתפו הרב הראשי לישראל וחברי מועצת הרבנות הראשית. במהלך הכנס, התייחס כהן להעדר מינוי רשמי לראש האגף ואמר כי מאז שאין ראש אגף כשרות הוא זה שממלא את התפקיד.

בעקבות הדברים, מסר בכיר ברבנות הראשית לערוץ 7 כי עם כניסתו של מנכ"ל הרבנות הראשית לתפקיד בשנת 2023, גובש ואושר מול נציבות שירות המדינה מבנה ארגוני חדש לשדרוג מערך הכשרות בארץ ובחו"ל.

לדבריו, "במסגרת זו הוקמו שני אגפים מקצועיים: אגף שחיטה וחו"ל ואגף כשרות ארץ, שבראשם עתידים לעמוד סמנכ"לים ייעודיים. המכרזים פורסמו לפני למעלה משנה, אך בשל אילוצים כמו מלחמה, תקציב ועומס מערכתי טרם הושלמו. כידוע, מכרזים בדרג סמנכ"ל אורכים זמן ממושך יותר ממכרזים רגילים".

הבכיר הוסיף, "עד למינוי בעלי התפקידים, ובהתאם לחוק ולהנחיות נציבות שירות המדינה, הסמכות השיורית לניהול האגפים נמצאת בידי מנכ"ל המשרד. מי שמנסה להציג עובדה זו אחרת מתעלם ביודעין מהנהלים ומהמציאות המקצועית".