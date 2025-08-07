הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור הליטאי, שלח מכתב חיזוק אישי לבני הישיבות שנעצרו לאחרונה בשל היעדר מעמד בן הישיבה.

במכתבו, שנמסר באמצעות ארגון 'עזרם ומגינם' המסייע משפטית לעצורים, מעניק הרב הירש גיבוי מלא לבחורי הישיבה.

"אנו בעזרת השם נעשה כל מאמץ לדאוג לכם ולשאר בני הישיבות הקדושים מעמידי העולם", הוא כותב ומוסיף: "אשריכם שנתפסתם על דברי תורה... כדאי הוא הניסיון הזה להקריב חיי שעה בשביל חיי נצח".

במכתב, מכנה הרב הירש את העצורים "חלוצים בראש המחנה מול הפעולות והגזרות הקשות על קיום עולם התורה".

בדבריו פנה אליהם בנימה אישית: "אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תערצו מפניהם".