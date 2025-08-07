שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ח”כ יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית), התראיים לרשת פוקס ניוז האמריקנית על החשיבות בהחזרת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה.

הוא הדגיש כי מדובר בתשובה ציונית, ביטחונית ואסטרטגית לטבח שביצע חמאס בשבעה באוקטובר. "הקמה מחדש של התיישבות יהודית בעזה תהיה תיקון היסטורי לעוול לאומי".

"גירוש יהודים מבתיהם במדינתם היה טעות אסטרטגית ומוסרית שהובילה לעלייתו של שלטון טרור אסלאמיסטי בשם חמאס. הטעות הזו אפשרה לחמאס לירות רקטות ללא הרף, ובסופו של דבר לבצע את טבח 7 באוקטובר, שכלל רצח, אונס, התעללות, ביזה, וכמובן חטיפת חיילים ואזרחים", הזכיר השר.

הוא ציין כי "החלת ריבונות ישראלית מחדש תשלח מסר ברור: מי שפוגע בנו מאבד את הקרקע מתחת לרגליו. רק כך ניתן לייצר הרתעה אמיתית. אנחנו צריכים לקבוע עובדות בשטח. אסור שיהיו הסכמים עם טרוריסטים. התיישבות בעזה חייבת להיות, לכל הפחות, המחיר שיזכיר לכולם שהטרור לא משתלם".

וסרלאוף הדגיש כי אינו חושש מתגובה בינלאומית קשה. "המדינות שתומכות בנו יעמדו לצידנו ואלו שמתנגדות לנו בעקביות ימשיכו להיות נגדנו. אני מזכיר שהיו מדינות שהפצירו בנו לא לתקוף את איראן, למרות המרוץ שלה לנשק גרעיני והמטרה המוצהרת שלה להשמיד את ישראל".