מפקד חטיבת גבעתי: פגענו משמעותית בגדוד בית חאנון של חמאס צילום: דובר צה"ל

צוות הקרב של חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 162, פעל בחודש האחרון במרחב בית חאנון שבצפון רצועת עזה, כחלק ממבצע “מרכבות גדעון".

לוחמי גבעתי עם כוחות ההנדסה והשריון, השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע.

בשיתוף עם חיל האוויר, הותקפו מטרות רבות ובהם מבנים צבאיים ועמדות תצפית וצליפה שהיוו איום על כוחותינו.

הכוחות בשיתוף לוחמי יהל"ם השמידו עשרות פירי מנהרות ומספר תוואים תת-קרקעיים.

כתוצאה מהפעילות, גדוד בית חאנון של חמאס חדל מלתפקד ככוח צבאי מאורגן - הפלוגות שהרכיבו אותו אינן פעילות עוד, ורובם המוחלט של המחבלים שפעלו במרחב נפגעו.