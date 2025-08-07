מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו בן ה-95 הגיע היום לכלא הצבאי בבית ליד לביקור יוצא דופן אצל שני האחים רפאל וברוך יצחקוב, בחורי ישיבה מתל אביב שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכת הגיוס.

הביקור נערך חרף גילו המבוגר ובשל העניין הרב שמעצר בחורי הישיבה יצר ברחוב החרדי.

לדברי מקורבי הרב לנדו, בימים האחרונים עורך הרב דיונים משמעותיים בשאלת ההתמודדות עם מאסר בחורי הישיבה, וכי הוא "אינו מסוגל להירדם" כשבחורי ישיבה נמצאים בכלא.

במהלך הביקור אמר הרב לנדו לעצורים: "תתחזקו ותחזיקו מעמד. כל היהדות החרדית עומדת מאחוריכם. בעזרת השם, תצאו בקרוב, תהיו בחזרה בני תורה, בני ישיבות, כמו שהייתם עד עכשיו. השם יעזור לכם בכל הדברים. תתחזקו ואל תתפתו לשום דבר. הכל שווא והבל".

הרב לנדו הסביר את מטרת הביקור: "באתי, להיות ולהשתתף איתכם יחד. קצת קשה לי, אני קצת זקן, אבל אני באתי בכל זאת, רציתי לראות ולבקר אתכם ולחזק אתכם".

כשהודו לו הבחורים על הביקור, השיב: "עשיתי דבר שכל אחד חייב לעשות, ואני לא בא בשם עצמי, אני בא בשם כל היהדות החרדית".

בסיום הביקור אמר הרב: "אני מאחל לכם שוב, בקרוב, תהיו בחזרה בני ישיבות, והשם יעזור תחזיקו חזק, תעמדו חזקים, אמיצים, לא לשים לב לכל הפיתויים שלהם. שווא והבל, שקר ושקר.

"אתם בני תורה, כולנו איתכם יחד, ואני בא לא רק בשם עצמי, בשם כל היהדות החרדית שרוצה בטובתכם שתהיו בחזרה בישיבה, וכבר יתחילו להבין בחוץ שבאמת בני ישיבות הם בני ישיבות. אי אפשר לעשות להם מה שרוצים".