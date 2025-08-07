ידידיה אבולעפיה, תלמיד בישיבת רמות ובנו של ד"ר מיכאל אבולעפיה, מפרסם בימים אלו שיר חדש בשם "בקרוב יקרה".

את השיר כתב במסגרת סדנת כתיבה שהנחה המוזיקאי אביב בכר, לאחר תקופת הלחימה האחרונה ברצועת עזה.

לדבריו, השיר נכתב כחלק מתהליך התמודדות נפשי עם תחושות הכאוס שהביאה עמה המלחמה. "בקרוב יקרה יוצרים תקווה. לא סתם בא כאב, אם הוא בא, אני צריך לעבור איתו דרך, של הקשבה של ריפוי אמיתי ועמוק".

אבולעפיה משתף בתחושת החיבור האישית אל השיר, אך גם באמונה שהוא מדבר לרבים. "יש לי איזה בהירות כזאת שכל אחד יכול למצוא את עצמו במסע הזה שהשיר מעביר בי", הוא אומר.