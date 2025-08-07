שר הדתות יריב לוין פנה לרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף, ולנשיא בית הדין הגדול, הרב קלמן בר, בבקשה להיוועצות לקראת מינוי יו"ר חדש לוועדת הבחירות לרבני עיר בירושלים.

בפנייתו ציין לוין כי בהתאם לתקנה 7(א) לתקנות שירותי הדת היהודיים על השר למנות דיין או שופט בדימוס לתפקיד יושב ראש ועדת הבחירות, וזאת לאחר התייעצות עם ראש העיר ועם הרבנים הראשיים לישראל.

לוין ביקש את עמדתם של הרבנים הראשיים באשר למינויו של הדיין בדימוס הרב יצחק זר לתפקיד, במקומו של הדיין בדימוס הרב יצחק אלמליח.

"עקב דחיפות העניין, אודה לקבלת עמדתכם בתוך חמישה ימים", כתב לוין.