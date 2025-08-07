לאחר כמעט שש שנות שליחות, משפחת יושבייב עוזבת את שכונת שמעון הצדיק בירושלים.

מדובר באזור מתוח שבו נאלצה המשפחה להתמודד עם מתיחות ביטחונית ופעולות טרור מצד תושבים ערבים, אך לאורך השנים נבנתה בו נוכחות יהודית ברורה. כזכור, במהלך השנים הציתו מחבלים את ביתם ושרפו את רכבם תשע פעמים.

"את התקפות הטרור וההתנכלויות של ערביי האזור כבר הספקנו לספור", סיפרו בני המשפחה, "אבל היום אנחנו עוזבים מקום רגוע ושקט".

המשפחה תעבור בקרוב לגבעת עוז ציון שבאזור בנימין. גם שם הם מקווים להקים חיים יהודיים של קבע, בדומה לשכונת שמעון הצדיק. "בעז"ה גם בה, כמו בשכונת שמעון הצדיק, עם ישראל וממסד ההתיישבות יכיר בקרוב ממש כמקום התיישבות השייך לעם ישראל השב לארצו ולא חלילה לאויבינו".

בני המשפחה ביקשו להודות לעם ישראל ולנציגי הציבור על התמיכה שקיבלו לאורך התקופה. "תודה רבה לעם ישראל על התמיכה והחיבוק הענק בתקופות המאתגרות. תודה גדולה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולשאר שליחי הציבור על התמיכה והסיוע בימים הקשים. בעז"ה נזכה ונראה בבניין ירושלים וארץ ישראל כולה בידיים יהודיות ואת אויבינו נסים לפנינו".