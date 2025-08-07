יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, השיב לארגון "אחים לנשק" שביקש להיפגש עימו שיסכים לפגישה רק אם יתחייבו אנשי הארגון שלא להשמיע קריאות סרבנות מעתה ואילך.

"מאז כניסתי לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון אני מקדיש זמן לפגישות עם כל גורם הפונה אליי, מתוך רצון אמיתי לשמוע את כלל הקולות בחברה הישראלית, מתוך אמונה בצורך לקיים שיח כן ופתוח ולפעול בשיתוף פעולה. אני מעריך את תרומתם של לוחמי המילואים לביטחון מדינת ישראל ומכבד כל ארגון הפועל לחיזוק החברה הישראלית וביטחונה", כתב ביסמוט.

הוא ציין "עם זאת, איני יכול להתעלם מהתבטאויותיהם הקשות של נציגי 'אחים לנשק', אשר פגעו בשמה הטוב של מדינת ישראל בזירה הציבורית והבינלאומית, ומהקריאה שהשמיע ארגונכם לסרבנות לשירות ולהתנדבות בצהייל - התנהלות חמורה שעוד תתברר לעומקה במסגרת דיוני ועדת החוץ והביטחון שבראשותי. מדינה דמוקרטית מתוקנת אינה יכולה להסכים למצב מסוכן בו כל קבוצת לחץ תאיים לפרק את הצבא מבפנים כדי לכפות סדר יום פוליטי".

ביסמוט הבהיר כי ישמח להיפגש עם נציגי הארגון - אך דרש שיתחייבו שלא להמשיך בקריאות לסרבנות - ושיחזרו בהם מקריאות קודמות. "אני נכון להיפגש גם עמכם בהקדם, ובלבד שתחזרו מאותן קריאות ותתחייבו להימנע מהשמעתן בעתיד. מובן שמצופה מכם לעשות כן במסגרת הודעה פומבית ברורה מטעם 'אחים לנשק'. מיד עם קבלת הודעתכם בעניין, נוכל לתאם מועד לפגישה ולדון בדרכים לחיזוק מערך השירות והחוסן הישראלי".